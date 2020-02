Edin Dzeko celebra la prima partita da capitano della Roma segnando il centesimo gol in maglia giallorossa. Contro il Sassuolo a Reggio Emilia il bosniaco ha raggiunto la tripla cifra in 206 match giocati. In questa stagione il numero nove ha segnato tredici volte. L’obiettivo ora è il sesto posto nella classifica dei marcatori romanisti di tutti i tempi, occupato da Montella. L’Aeroplanino è distante due sole reti.