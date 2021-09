Sassuolo, domani doppia seduta in vista della Roma

I neroverdi proseguono la preparazione per farsi trovare pronti domenica all'Olimpico

Il Sassuolo prosegue gli allenamenti per farsi trovare pronti per il match di domenica sera contro la Roma. Oggi i neroverdi hanno svolto l'allenamento al Mapei Football Center. La squadra ha effettuato una fase di riscaldamento a cui hanno fatto seguito delle esercitazioni tecnico-tattiche. Infine i giocatori hanno preso parte a una partitella a tutto campo. Per domani è prevista una doppia seduta.