Salernitana-Roma, i convocati di Castori: c’è Simy, out Djuric

Presente anche l'ex Gyomber tra gli uomini a disposizione dei campani

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani contro la Roma allo stadio 'Arechi'. Nessuna novità rispetto alle attese, con il club campano che verosimilmente cercherà di imbrigliare la qualità dei giallorossi e Mourinho pronto a trovare delle soluzioni a livello offensivo, come ha ricordato in conferenza stampa. Presente l'ex Roma Gyomber, non recuperano Djuric e Veseli mentre non ci sarà lo squalificato Strandberg. Ecco l'elenco completo: