Roma stacanovista: 6 i titolari con quasi 1500 minuti nelle gambe

Il turnover non fa per Mourinho, lo dimostrano le scelte in campo ma sopratutto i numeri

Pochi fedelissimi nella schiera dello Special One, che mette a dura prova la resistenza sia fisica che mentale dei suoi titolari. In questo inizio di Serie A le scelte sono cadute quasi sempre sugli stessi: le motivazioni sono poche, rosa corta ed emergenza infortuni da gestire, senza contare anche i turni di squalifica per alcuni giocatori che pesano fortemente sulle decisioni del tecnico. La Roma è prima in classica tra le big con 6 calciatori con quasi 1500 minuti nelle gambe, seguono poi Juventus e Napoli con 2, Atalanta e Lazio con un solo profilo e infine il Milan di Pioli dove nessuno in squadra si avvicina a certi numeri. Tra i giallorossi si aggiudica il primo posto Rui Patricio con 1.350 minuti in 15 partite, poi Gianluca Mancini a 1.333, segue Rick Karsdorp a 1.313, Tammy Abraham con 1.286, Ibanez con 1.26.1 ed infine Jordan Veretout a quota 1.175 in 14 presenze.