Roma-Spezia, la Curva Sud non dimentica De Falchi: “Nel ricordo di Antonio”

Sono passati 34 anni dalla tragica morte di Antonio De Falchi, il tifoso giallorosso ucciso da un gruppo di ultras milanisti fuori San Siro. La Curva Sud come ogni 4 giugno non dimentica Antonio e oggi sul muretto occupato dai Fedayn è apparso uno striscione per lui: " 4-6-89/4-6-23 Nel ricordo di Antonio". Anche questa notte nella capitale era stato esposto uno striscione per il tifoso giallorosso: "Indelebile nella mente di chi ti ricorda, immortale nel cuore di tutti i romanisti. Antonio vive".