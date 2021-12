Roma special con l’Atalanta: i nerazzurri non perdevano 4-1 in casa da sei anni

Vittoria importantissima della Roma a Bergamo. L’Atalanta non prendeva 4 gol in casa dal 2018 contro la Lazio. L’ultimo 1-4 nella stagione 2014/2015

Bergamo negli ultimi anni è diventata una trasferta ostile soprattutto per la Roma. Mourinho se la ricordava diversamente: “Era una squadra limitata all’epoca. Dieci anni dopo è una squadra di Champions League, che gioca per vincere lo scudetto”. Poche sono le squadre che nelle ultime stagioni hanno espugnato il Gewiss Stadium. E ancora meno quelle che hanno dilagato. Prima della vittoria di oggi 1-4 dei giallorossi l’ultima ad imporsi con questo parziale è stato il Genoa nel 2015. All’epoca Gasperini era l’allenatore dei rossoblu mentre in panchina per la dea sedeva mister Reja. Si ricorda inoltre la Lazio di Inzaghi che nel 2018 ha segnato 4 gol in casa degli orobici. Ma in quel caso i bergamaschi riuscirono a segnarne 3. Questi sono dati che dimostrano ulteriormente quanto sia stata importante la vittoria di questo pomeriggio della Roma.