Roma-Slavia Praga, le formazioni ufficiali di Mourinho e Trpisovsky

Lo Special One sceglie El Shaarawy per far coppia con Lukaku con Zalewski sulla corsia di sinistra. In porta c'è Svilar

Redazione

La Roma, dopo la vittoria raggiunta in extremis contro il Monza, questa sera farà il suo ritorno in Europa League. Di fronte lo Slavia Praga in un match dal sapore nostalgico e valido per la conquista del primo posto nel gruppo G. Mourinho sceglie Svilar tra i pali con Mancini, Ndicka e Llorente nei tre di difesa. A centrocampo si rivede Cristante coadiuvato da Bove e Aouar.Davanti la coppia Lukaku-El Shaarawy.

Roma-Slavia Praga, le formazioni ufficiali — ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Aouar, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Paredes, Pagano, Belotti, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D'Alessio. Allenatore: Mourinho.

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dumitrescu, Schranz; Masopust, Van Buren. A disposizione: Kolar, Sirotnik, Boril, Chytil, Hromada, Tomic, Jurecka, Wallem, Provod, Jurasek, Ogunbayi, Tijani. Allenatore: Trpisovsky.

