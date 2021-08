Roma-Sassuolo: venduti oltre 9mila biglietti nel primo giorno di prelazione

Ancora non sono è stato rivelato l'orario e la data precisa del match

Dopo la sosta per le Nazionali, la Roma tornerà in campo nella sfida contro il Sassuolo valevole per la terza giornata di Serie A. Nonostante ancora non si sappia la data e l'orario del match dell'Olimpico, solo oggi sono stati venduti più di 9 mila biglietti nel primo giorno di prelazione. Un dato significativo che continua a dimostrare la voglia l'attaccamento alla squadra da parte dei tifosi giallorossi. L'effetto Mourinho aveva già portato circa 30 mila spettatori nell'esordio in campionato contro la Fiorentina e nel match di ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor.