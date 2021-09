Roma, quinto gol in stagione per Pellegrini. Nessuno come lui in Europa

Con i gol contro il CSKA Sofia è diventato il centrocampista con più reti in stagione

Continua il momento magico di Lorenzo Pellegrini che contro il CSKA Sofia in Conference League ha siglato il gol del momento pareggio e del 3-1 per la Roma. Per il capitano giallorosso si tratta del quarto e del quinto centro in stagione dopo il gol nell'andata dei preliminari di Conference con il Trabzonspor e la doppietta contro la Salernitana nella seconda giornata di campionato. Come riportato da OptaPaolo, nessun centrocampista attualmente nei Top 5 campionati europei ha segnato più reti di Lorenzo Pellegrini nella stagione in corso considerando tutte le competizioni, a conferma di quanto Lorenzo sia diventato sempre più il leader di questa Roma.