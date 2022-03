Roma, presentato anche il pantaloncino con il vecchio stemma

Domenica 20 marzo alle ore 18:00 la squadra di Mourinho sfoggerà un kit gara speciale e tanto atteso

In vista del Derby Roma-Lazio in programma domenica 20 marzo alle ore 18:00 il club giallorosso ha pensato ad un kit gara speciale, con il tanto atteso ritorno del vecchio stemma con la scritta "ASR". Dopo la maglia, ecco oggi presentato anche il nuovo pantaloncino. "Ecco la maglia che useremo nel Derby del 20 marzo. Uno stemma speciale, per un partita speciale", era stato l'annuncio pubblicato il 9 marzo su Twitter dal club. Non è escluso, in caso magari di risultato positivo, che il logo storico con la Lupa e l'acronimo Asr non possa restare anche nelle partite successive.