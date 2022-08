Roma-Monza, le formazioni ufficiali di Mourinho e Stroppa

Lo Special One cambia entrambi gli uomini in sulle fasce. Confermata la coppia Cristante-Matic

La Roma torna a giocare ad appena tre giorni dal pareggio contro la Juventus. L'Olimpico si veste nuovamente a festa per il match contro il Monza allenato da Giovanni Stroppa. Mourinho schiera davanti a Rui Patricio la difesa formata da Mancini, Kumbulla e Ibanez, con Celik e Zalewski sulle fasce. In mezzo al campo confermata la coppia Cristante-Matic mentre in zona offensiva dietro ad Abraham agiranno Dybala e Pellegrini.