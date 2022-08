Roma, MatchWornShirt è il nuovo Digital Auction Partner del club

Le parole del fondatore Bob Zonderwijk: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a una nuova era per i tifosi dell’AS Roma e di avvicinarli come mai prima d'ora al Club che amano"

La Roma tramite un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato la partner tra il club e MatchWornShirt: " L'AS Roma è lieta di dare il benvenuto alla casa delle maglie da calcio indossate e firmate, MatchWornShirt, come nuova piattaforma digitale ufficiale di aste. La passione per la propria squadra del cuore e l’amore per il calcio sono alimentati da momenti emozionanti e irripetibili fissati nella memoria di ogni tifoso. L’obiettivo di MatchWornShirt è rendere indelebili e tangibili quei ricordi, permettendo ai tifosi di entrare in possesso di un pezzo di storia del Club: la piattaforma di aste consentirà infatti di fare offerte per le maglie indossate in partita dai giocatori dell’AS Roma.