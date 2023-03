Roma, il centrocampo giallorosso fuori dalla top 10 per gol e assist

Il reparto non realizza, la squadra di Mourinho dietro Sassuolo, Salernitana e Empoli

Il centrocampo della Roma fuori dalla top ten di gol e assist in Serie A. Secondo quanto riporta transfermarkt, dopo 24 giornate il quartetto della squadra di Mourinho, sommando reti segnate e passaggi vincenti, si posiziona dietro squadre come Sassuolo, Salernitana e Empoli. Al primo posto della classifica troviamo l'Inter con 16 gol e 13 assist, seguono Napoli e Torino. La Lazio è al sesto posto. Il centrocampista che ha segnato più gol è Koopmeiners dell'Atalanta (6 reti in questa stagione).