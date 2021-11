Roma, i giallorossi festeggiano la vittoria: Mkhitaryan: “Daje” – FOTO

Felice anche Zaniolo che ha mandato un messaggio speciale ad Abraham

La Roma ha battuto il Torino per 1-0 portando a casa i tre punti per la seconda volta di fila. "Mi piace vincere così, a me questa vittoria fa più piacere di un 5-0 perché è di sofferenza e di gruppo" ha detto Mourinho nel post-partita. E proprio il gruppo ora sta festeggiando la vittoria sui social, Mkhitaryan -tra i migliori in campo- ha pubblicato un post con un pugno chiuso, a simboleggiare forza e intensità, insieme alla classica didascalia "Daje Roma". Zaniolo, attraverso le Instagram stories, ha dedicato una foto ad Abraham con la scritta 'Love' per testimoniare la loro sintonia sempre più in crescita.