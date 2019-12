Roma-Gent, biglietto omaggio per chi ha seguito la squadra nelle trasferte europee. Dzeko applaude – FOTO

La Roma regalerà un biglietto a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta durante il girone di Europa League. Come riporta la società giallorossa sul proprio sito, l’iniziativa nasce per premiare tutti quei tifosi che hanno girato l’Europa per sostenere i propri beniamini. Al tweet della Roma ha risposto anche Edin Dzeko, commentando con un applauso l’iniziativa del club.

Di seguito il comunicato della Roma:

“Hai acquistato i biglietti per le trasferte di Graz, Monchengladbach e Istanbul? Per te, Roma-Gent è in omaggio!

La nostra Europa League continua e ai sedicesimi di finale affronteremo il club belga, con sfida di andata all’Olimpico il 20 febbraio alle 21:00.

Se la Roma ha raggiunto questa fase, è anche grazie al supporto e al calore di tutti i tifosi che ci hanno seguito in tre trasferte non sempre agevoli.

Per ringraziarli, la Roma ha deciso di offrire il biglietto per la sfida in casa contro il Gent.

I tifosi che ne avranno diritto potranno scegliere il proprio settore preferito. Il biglietto dovrà avere la stessa intestazione dei tre biglietti delle trasferte e non potrà essere cedibile.

Il biglietto omaggio potrà essere ritirato presso uno dei seguenti AS Roma Store