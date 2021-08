Roma-Fiorentina, in Tevere uno striscione per il piccolo Alessandro

Il club e i tifosi hanno onorato un bimbo romanista colpito da aneurisma

Uno striscione in Tevere alle 20.30, le parole dello speaker dell’Olimpico: la Roma ha ricordato così Alessandro Pizzoli, 6 anni, piccolo tifoso giallorosso che stasera sarebbe dovuto essere allo stadio per la prima volta. Invece per colpa di un aneurisma Alessandro non era sugli spalti dell’Olimpico, la situazione è drammatica ma suo papà, d’accordo con la società, ha voluto onorare la promessa fatta al figlio e l’ha fatto essere presente allo stadio, a suo modo, tra la commozione generale. Alla famiglia, nei giorni scorsi, è arrivato anche un messaggio di vicinanza da parte di Daniele De Rossi.