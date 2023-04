Roma, contro l’Atalanta Mourinho pronto al turnover ponderato

Questa sera i giallorossi scenderanno in campo contro la squadra di Gasperini. Dopo la qualificazione in semifinale di Europa League, l'allenatore portoghese potrebbe pensare di far riposare alcuni giocatori e fare 4 o 5 cambi

Roma al rush finale. Tra corsa alla zona Champions e Europa League, la squadra di Mourinho deve dosare le forze. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, questa seta l'allenatore portoghese ricorrerà ad un turnover ponderato. Rispetto alla formazione schierata contro il Feyenoord, ci dovrebbero essere 4 o 5 cambi. Due di questi sono obbligati. Smalling e Wijnaldum, infatti, si sono infortunati giovedì ed entrambi hanno riportato una lesione al flessore. Se Gini dovrebbe tornare a disposizione nel giro di una quindicina di giorni, per l'inglese si parla di quasi un mese di stop. Al suo posto ci sarà Llorente, in difesa insieme a Mancini ed Ibanez. A centrocampo potrebbe avere una nuova chance Celik dal 1', pronto ad occupare la fascia destra. Sulla sinistra probabilmente correrà Zalewski, mentre Spinazzola dovrebbe riposare. Anche il diffidato Matic dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto potrebbe subentrare Bove. Possibile turnover anche per Dybala ed El Shaarawy. In attacco Abraham e Solbakken affiancheranno Pellegrini.