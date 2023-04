Roma-Bayer Leverkusen, già venduti oltre 45mila biglietti per la semifinale di Coppa

Quando la Roma chiama, il tifosi giallorossi rispondono. Per il match valido per la semifinale contro il Bayer Leverkusen sono già stati venduti più di 45mila biglietti tra abbonati Serie A e Coppe. Domani verranno avviate le ultime due fasi di vendita. La prima, prevista per le 12, sarà riservata ai possessori di Fan Token ASR. Tutti coloro che ne detengono almeno 5 potranno accedere alla prevendita. Alle 16 si apre l'ultima fase, quella dedicata alla vendita libera. In questo frangente ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. I giallorossi volano verso l'ennesimo sold out. Per questa importantissima sfida la squadra di Mourinho avrà bisogno di tutto il supporto possibile e ormai, lo sappiamo, quando il club chiama alle armi i tifosi rispondono "presente".