Roma, all’asta le prime cinque maglie utilizzate contro il Sassuolo

La società giallorossa aveva aggiunto sulla maglia ufficiale una patch speciale dell'UNHCR per aiutare i profughi aghani

Domenica scorsa contro il Sassuolo, la Roma è scesa in campo con una maglia speciale. Su di essa era presente la patch dell'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati. Ha avuto inizio oggi l'asta riguardante le prime cinque maglie utilizzate contro i neroverdi. Il ricavato, come comunicato dalla società sui propri social, sarà devoluto in favore di bambini, donne e uomini del popolo afghano in difficoltà.