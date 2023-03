Primavera, Roma-Empoli: Mourinho in tribuna per sostenere i suoi ‘bimbi’

Anche oggi in occasione del match tra Roma Primavera ed Empoli, in tribuna c'è un ospite d'onore: Mourinho. L'allenatore giallorosso segue spesso e volentieri le partite dei suoi "bimbi" e non perde l'occasione di dare loro spazio in prima squadra, basti pensare a Volpato, a Zalewski o allo stesso Majchrzak, che ieri ha fatto il suo esordio in Serie A. La squadra di Guidi, dopo la vittoria contro il Napoli, va alla caccia dei tre punti, fondamentali per accorciare le distanze col Lecce primo in classifica.