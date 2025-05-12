Maurizio Pistocchi, noto giornalista e conduttore televisivo, è intervenuto su X in merito al tanto discusso prima concesso e poi revocato calcio di rigore in occasione del contatto Konè-Pasalic. La sfida al Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma, in quel momento sull'1-1, è stata poi decisa da Sulemana, che ha interrotto la striscia di 19 risultati utili consecutivi della squadra di Ranieri (furioso nel post-gara) rendendo ancora più complicato il sogno Champions.

"Il calcio di rigore prima concesso e poi-dopo la OFR- revocato da Sozza in Atalanta-Roma non può non far discutere: Pasalic sbaglia il tempo dell’intervento sulla palla e mette la gamba sinistra tagliando la strada a Konè, il contatto coscia/coscia c’è -anche se minimo- ma se Pasalic non mette la gamba il giocatore della Roma passa e va in porta. Faccio notare un particolare: art. 12 Falli e Scorrettezze: è da considerare punibile il calciatore che con il corpo impedisce la progressione dell’avversario", ha scritto Pistocchi.