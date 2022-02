Pinto contro la Figc: “Scopre troppe carte”

Il g.m.: "Ho saputo dalla stampa quello che abbiamo detto e non è giusto"

Il finale infuocato di Roma-Verona fa infuriare ancora Tiago Pinto. Il gm giallorosso, come riporta Il Tempo, non non ha gradito il clamore scaturito dal confronto avuto con l'arbitro Pairetto nel tunnel dell'Olimpico: "Ho saputo dalla stampa quello che abbiamo detto e non è giusto. Le cose vanno discusse nelle sedi opportune. I documenti ce li hanno gli avvocati e stiamo discutendo se fare i ricorsi". Il club dovrebbe prendere una decisione definitiva tra oggi e domani. Pellegrini invece puntualizza alcune dichiarazioni rilasciate sul tema arbitri: "Nell'intervista che ho fatto volevo dire che noi giocatori in campo potevamo avere un atteggiamento diverso, ma era solo il mio punto di vista".