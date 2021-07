Olimpus Roma, preso Grippi: “Progetto ambizioso, sono carico”

Arriva dalla Came Dosson, vestirà la maglia numero 20

Aumenta la colonia brasiliana al PalaOlgiata. L'Olimpus Roma ha ufficializzato l'acquisto di Thiago Grippi. Il laterale ex Came Dosson vestirà la maglia numero 20. “Sono molto carico per la prossima stagione con la maglia dell’Olimpus – dichiara Thiago Grippi -, una squadra neopromossa, ma con un progetto ambizioso. Piedi per terra, tanto lavoro, sono fiducioso che, insieme, possiamo fare grandi cose. Come mi definirei? Un giocatore molto competitivo al quale non piace perdere neanche nel pari e dispari (sorride, ndr)”.