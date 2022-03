Mou spera nel ricorso e Zaniolo è già pronto

Il tecnico ha tanta voglia di vivere le emozioni del match direttamente dalla panchina

Questa volta non avrà bisogno di guardarsi la partita sul bus della squadra, visto che il box dello Stadio Olimpico è già stato predisposto. Ma tanta è la voglia di vivere le emozioni del match direttamente dalla panchina, quelle che gli sono terribilmente mancate al Picco di La Spezia, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Questa è la speranza di José Mourinho, che sogna di tornare in campo sabato in occasione della sfida con l’Atalanta: il club giallorosso negli ultimi giorni ha studiato a fondo il dossier del Giudice Sportivo e avrà tempo fino a giovedì per presentare il ricorso per le squalifiche del tecnico giallorosso, del gm Tiago Pinto e del collaboratore Nuno Santos. Il team dei legali ha già consegnato alla dirigenza giallorossa un’approfondita relazione sulla possibile strategia da attuare, che si basa su diversi precedenti che verrebbero in soccorso della Roma, e spera di poter procedere nelle prossime ore: l’udienza verrebbe eventualmente fissata nella giornata di venerdì. Un ricorso difficile ma non impossibile, che conoscerebbe il suo esito alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta. Dove conta di esserci anche Nicolò Zaniolo: la presenza del numero 22 giallorosso in campo a Trigoria, nell’allenamento di ieri mattina, è sembrata da subito indicativa. Anche se dagli esami effettuati è emersa una lieve frattura al setto nasale, che non gli impedirà di allenarsi e di giocare. Nessun intervento in vista per il momento, quindi via libera alla sua presenza in campo con l’Atalanta.