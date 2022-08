Mou incorona Pellegrini ma si dispera per Wijnaldum

La questione del ruolo è fondamentale, perché allunga la rosa in mezzo al campo ed è un'indicazione anche in chiave mercato: servono un attaccante (l'ex granata Belotti, come si sa ormai da tempo) e un difensore, ma non un centrocampista "Sicuramente il Pellegrini di due-tre anni fa non avrebbe potuto dare stabilità giocando nei due davanti alla difesa, ora invece può farlo. Non c'è bisogno che giochi per forza uno tra Matic e Cristante, non ci sono problemi, basta che la squadra sia capace di essere compatta difensivamente. Si tratta di una questione di empatia, di organizzazione e di equilibrio tattico: oggi siamo più maturi Cristante? E innegabile che sia un giocatore molto importante per me a tutti i livelli, come calciatore e come persona, per la stabilità che dà in campo e fuori".