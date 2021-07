È morta Raffaella Carrà: tifava Juve, ma adorava Totti e Maradona

Maurizio Costanzo a Forzaroma.info: "La conoscevo da 17 anni sono sconvolto, non sapevo fosse malata. Le mando un grande abbraccio ovunque essa sia"

È morta Raffaella Carrà. La storica regina della tv italiana si è spenta all'età di 78 anni. L’annuncio è stato dato da Sergio Japino: "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Il saluto ai unisce a quello dei nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Contattato da Forzaroma.info il responsabile per le strategie di comunicazione della Roma Maurizio Costanzo in lacrime ha detto: «La conoscevo da 17 anni sono sconvolto, non sapevo fosse malata. Le mando un grande abbraccio ovunque essa sia».