Mkhitaryan, gol e assist: “La cosa più importante è vincere e andare avanti”

Dopo la prestazione convincente con l'Empoli, l'armeno dimostra di essere determinante per la Roma. E festeggia sui social

Dopo il gol e la vittoria contro l'Empoli, Mkhitaryan esulta e festeggia sui social: "La cosa più importante è vincere e andare avanti". Il giocatore armeno, sempre più centrale nelle geometrie di Mourinho , ha segnato ieri in occasione della partita casalinga contro la squadra di Andreazzoli una rete da vero opportunista per il definitivo 2-0.

Nonostante lo impiegasse con il contagocce a Manchester, lo Special One ha portato l'ex Reds al centro di un progetto di risalita e ricrescita giallorossa. E Mkhitaryan sta ripagando la fiducia del suo allenatore con prestazioni e giocate di livello, come l'assist per Pellegrini di ieri in occasione del primo gol.