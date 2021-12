Milan-Roma, Pioli recupera Rafael Leao in attacco

Il portoghese sarà in campo contro i giallorossi il 6 gennaio. Ad annunciarlo è stato Pioli in conferenza stampa

Il sei gennaio ci sarà anche Rafael Leao a San Siro nella sfida dell'Epifania contro la Roma. Ad annunciarlo è stato il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli che quindi potrà contare sull'attaccante portoghese rimasto ai box nelle ultime settimane per un problema muscolare. Il Milan, così come la Roma, sta recuperando lentamente i pezzi e domani contro l'Empoli lascerà a riposo pure Ibrahimovic atteso da un nuovo scontro con Mourinho dopo la doppietta dell'andata all'Olimpico. Leao era stato tra i migliori in campo in quell'occasione.