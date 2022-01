Mercato Roma, per Villar c’è il Celta Vigo

Lo spagnolo potrebbe tornare in Liga con la formula del prestito

Continua il lavoro di Tiago Pinto nel mercato di riparazione iniziato pochi giorni fa. Il g.m. portoghese non segue solo operazioni in entrata ma anche quelle in uscita. Una di queste riguarda Gonzalo Villar: il centrocampista spagnolo si prepara a cambiare club. Niente Inter per il centrocampista spagnolo: sfuma l'ipotesi con la squadra di Inzaghi per uno scambio con Matias Vecino. L'ex Elche potrebbe fare ritorno in Spagna, dove ad attenderlo, secondo quanto riporta Il Tempo, ci sarebbe il Celta Vigo e l'operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.