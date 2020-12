Mayoral dolce-amaro, rammarico per il gol mangiato: “Ma grande Roma” – FOTO

Borja Mayoral ha attraversato una prima parte di stagione con la Roma in chiaroscuro. Poche opportunità in campionato e qualche occasione sprecata. Ieri, contro il Cagliari, è entrato al 77′ al posto di Dzeko e si è divorato un gol a porta spalancata sul 3-1. Sui social ha condiviso il rammarico per la rete sprecata, ma anche la felicità per il terzo posto raggiunto dalla Roma: “Terzo posto. Buon Natale a tutti. Grande Roma”. Fino ad ora ha collezionato 14 presenze, 4 gol e 3 assist.