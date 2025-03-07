Nell'intervista di Romelu Lukaku al Corriere dello Sport c'è spazio anche per un ricordo sulla Roma, in particolare su Josè Mourinho. Il belga ha usato parole al miele per il tecnico portoghese.

È successo qualcosa fra te e Mourinho, a Roma?«Assolutamente no. José... José è un vincente, l’ho avuto due volte, prima a Manchester e poi alla Roma. Qualcosa è accaduto tra lui e non so chi e non volevo mettermi in mezzo. Di José non parlerò mai male, alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo. Gli auguro sempre il meglio, anche in Turchia sta facendo cose fantastiche»