Lukaku, e la Roma si diverte

L'Europa sorride alla Roma. La Roma gioca in surplace, vince e si diverte, scrive Alessandro Angeloni per Il Messaggero. Quattro a zero, senza storia, contro il povero Servette, che ci ha provato, per pochissimo, poi si è subito arreso. Mou, squalificato, è appollaiato in un tribuna stampa, accenna un sorriso. Le scelte sono tutte giuste. Applausi. Serata perfetta, che sia da traino per il campionato. Turnover? Sì, ma fino a un certo punto. Mou tira fuori dal cilindro Celik e piazza El Shaarawy a sini-stra, premiando Belotti al fianco di Lukaku. Torna titolare Aouar nel ruolo di Pellegrini. Pronti via, e qualcosa sta per andare storto: nemmeno un minuto e Bedia si trova in posizione di conclusione, fuggito a Cristante, che lo Special ha schierato di nuovo in difesa, scelta obbligata. Brilla la nuova maglia della Roma, con il nuovo sponsor "Rivadh season", grazie al solito Lukaku, che non fa altro che segnare (quinto gol) e Mou ha scelto bene di non tenerlo a riposo, non ne ha bisogno in questo momento. Il Servette ci ha anche provato, mettendola sulla corsa e sul pressing: due o tre scatti di Kutesa sul lato destro della Roma e un paio di conclusioni da fuori (una deviata da Cristante), ma il primo tempo degli svizzeri, ottavi nel loro campionato, alla fine si ferma sulla grande occasione di Bedia. La Roma porta avanti la partita con molta sereni-tà, come se si fosse liberata di quella paura che ha caratterizzato l'inizio di campionato. Davanti a un avversario non irresistibile, i padroni sono gli uomini di qualità: Lukaku, Paredes, lo stesso Belotti, poi Pellegrini, sono loro a fare la differenza. Detto, fatto. Il primato nel girone è condiviso 800 con lo Slavia Praga (6 punti come la Roma, Servette e Sheriff a 0) che ha battuto in casa lo Sheriff per 6-0. E il 26 i giallorossi riceveranno in casa i cechi e quello sarà il primo spareggio per il primo posto: la qualificazione non sembra in discussione dopo le prime due vittorie con Sheriff e Servette. C'è pure il tempo per l'esordio di D'Alessio, classe 2004. Un altro bambino.