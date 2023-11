Llorente: “È mancata fortuna sotto porta. Siamo in crescita ma dobbiamo migliorare”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del centrale spagnolo: "Ci stiamo allenando bene, non c’è molto tempo a disposizione. A livello difensivo possiamo prendere meno gol. Ci sono innesti nuovi, non solo in difesa ma anche in tutta la squadra"

Redazione

Diego Llorente ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby pareggiato contro la Lazio. Queste le sue parole:

Cosa vi lascia questa gara? "È mancata la fortuna sotto porta, abbiamo avuto alcune buone occasioni e fatto un buon lavoro difensivo. Ci sono cose da migliorare, ma lavoreremo in questo senso".

Manca ancora la solidità difensiva? "A livello difensivo possiamo prendere meno gol. Ci sono innesti nuovi, non solo in difesa ma anche in tutta la squadra. Direi che traiettoria è di crescita".

Come sta la squadra dal punto di vista della freschezza? "Ci stiamo allenando bene, non c’è molto tempo a disposizione. Abbiamo giocato giovedì, siamo rientrati il giorno dopo. Ma quel poco tempo che avevamo a disposizione lo abbiamo sfruttato bene, abbiamo fatto un grosso sforzo anche per rispetto al nostro avversario".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.