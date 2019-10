Lega Serie A, l’elezione del presidente è fuorilegge

Gaetano Miccichè, rischia la poltrona per l’irregolarità dell’elezione. Come riporta Il Fatto Quotidiano, contestualmente, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che presiedeva l’assemblea, rischia una squalifica che significherebbe per lui l’addio al Coni.

Pecoraro sta decidendo se aprire un’inchiesta sulla regolarità dell’elezione e anche se le indiscrezioni cominciano a filtrare, le conseguenze potrebbero essere clamorose. La guerra tra bande dei presidenti di Serie A – da una parte Lotito e Preziosi e dall’altra Agnelli, Cairo e Baldissoni (col totem Malagò alle loro spalle), la cui battaglia finale riguarderà la vendita dei diritti tv per il triennio 2021-2024.