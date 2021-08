Lazio, Sarri: “Contento dell’arrivo di Pedro”

Il tecnico: "Difficile quindi valutarlo fisicamente, è bello brillante, quello sì, ma rientra nelle sue caratteristiche"

"Su Pedro vi rispondo volentieri, ma faccio un altro lavoro, vorrei parlare della partita. - detto Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Lazio - Altrimenti do le dimissioni e mi ripresento come ds, il mercato è un argomento pesante, di un noioso mai visto. Voi media avete abituato la gente a parlare solo di mercato, ora sembra che tutti pensino solo a quello. Se per 20 anni si fosse parlato di calci d'angolo, magari si sarebbe parlato di quello e non di mercato. Il nome di Pedro era stato buttato giù in estate insieme ad altri, si è aperto un canale, sono contento del suo arrivo. Lo conoscevo già, è stata sfruttata la possibilità".