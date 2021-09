Lazio, Martusciello e Cataldi: “Al derby penseremo da venerdì, prima il Torino”

Il vice allenatore e il centrocampista biancoceleste non vogliono pensare alla Roma prima della sfida col Torino di giovedì

La Lazio fallisce l'aggancio alla Roma non andando oltre il pareggio in casa contro il Cagliari. All'Olimpico finisce 2-2, con Cataldi che evita la sconfitta con un gol nel finale. La distanza tra le due capitoline si riduce a due punti, a una settimana dal derby di domenica prossima alle 18. Il clima già si sente, ma Martusciello non vuole sentirne parlare: "Prima c'è il Torino e vogliamo pensare solo a quella, le energie nervose sono indirizzate verso quella gara", ha detto a 'DAZN' il vice di Sarri, oggi squalificato. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Cataldi: "Ci penseremo venerdì, giovedì abbiamo una partita importantissima e siamo concentrati su quella". I biancocelesti saranno impegnati contro i granata giovedì alle 18.30, due ore prima di Roma-Udinese. A tre giorni dal derby.