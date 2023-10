Kumbulla: “Roma è la mia seconda casa. I nostri tifosi sono fantastici”

Il difensore: "Nel ritorno contro il Bodo ho vissuto un'atmosfera senza precedenti, c'erano tutti i tifosi che cantavano e avevano un veleno addosso che non avevo mai visto"

"A Roma mi trovo molto bene, è una città bellissima. Ormai vivo qua da tre anni, è come la mia seconda casa" dice Marash Kumbulla intervistato sul profilo Instagram di Savoir Sport.

Quale è stato il momento in cui ti sei reso conto della grande passione dei tifosi romanisti? "Penso nel derby lo scorso anno oppure la partita con il Bodo (ritorno dei quarti di finale di Conference League vinta per 4-0, ndr), ho vissuto un'atmosfera senza precedenti, c'erano tutti i tifosi che cantavano e avevano un veleno addosso che non avevo mai visto".