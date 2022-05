Karsdorp: “Vittoria importante e chi dice che la Conference non conta nulla mente”

Le parole dell'olandese

Redazione

Karsdorp ha battuto la sua ex squadra in finale ed è stato l'ultimo ad abbandonare il campo. Queste le sue parole nel post-gara:

KARSDORP A SKY

Non avevi più energie? "E' dura giocare contro la tua vecchia squadra. Pensavo che sarebbe stato facile ma non è stato così. Al 60' tutti i polpacci erano con i crampi. Non è stato affatto semplice. Con il terzino destro e sinistro più interni del solito, abbiamo fatto un buon primo tempo e nel secondo abbiamo pensato solo a portarla a casa".

Qual è il significato di questa vittoria? "Significa tanto per tutti. Solo un paio di giocatori avevano già vinto in Europa, quindi vivremo grandi serate. Anche per i tifosi. E' il primo titolo e sono felicissimo".

Mourinho ha detto che avete scritto la storia "Sì, possiamo chiamarla storia. Abbiamo vinto la Conference e non mi interessa se dicono che non conta nulla. Me ne frego. E' un grandissimo titolo. Ci siamo andati vicini l'anno scorso e oggi abbiamo vinto".

E' il momento più bello della tua carriera? "No, i primi tre anni al Feyenoord giocavo in modo fantastico. Non è stato il mio anno migliore ma sono contento. Devo fare ancora di più".