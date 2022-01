Juve, Locatelli: “Gennaio importante per scontri diretti per il quarto posto”

Il centrocampista: "Abbiamo fatto una buona partite anche se in casa volevamo vincere"

"C'è un po' di rammarico perché volevamo vincere. Abbiamo fatto una buona partita come intensità, peccato essere andati in svantaggio però abbiamo fatto una buona partite anche se in casa volevamo vincere" ha detto Manuel Locatelli intervistato da Dazn a fine gara.