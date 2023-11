Italia, Spalletti: “El Shaarawy ti tiene in ordine la squadra ed ha qualità”

Il Ct esprime giudizio positivo sul Faraone, autore del quinto gol degli azzurri contro la Macedonia del Nord

Redazione

"Fischi a zaniolo? Bisogna essere disponibili ad accettare quello che ti fanno. Si va e si accetta. E poi si valuta se è corretto. - ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa al termine di Italia-Macedonia del Nord - Zaniolo ha giocato una buonissima partita, ha fatto 2-3 contrasti come deve fare, anche se in un paio ha perso palla. E' entrato da calciatore che vuole determinare, ha fatto strappi che sono una sua caratteristica. Ha dato una mano alla squadra. Per cui gli ho detto bravo, è un calciatore forte che ci può dare una mano. Magari quando senti uno stadio che non è dalla tua parte è una cosa che ti può dispiacere, ma bisogna essere abituaati. Siamo professionisti a tutto tondo, e si devono trovare le soluzioni a qualsiasi soluzione avversa si trovi".

Su El Shaarawy: "Lo conosco da vecchia data, so benissimo che ha qualità di corsa perché ribalta bene l'azione, è attento perché Mourinho con il ruolo di quinto gli ha creato attenzione per la fase difensiva. Ti tiene in ordine la squadra e non si è dimenticato della qualità tra i piedi, destro e sinistro. Avere quelli che entrano in un momento non semplice e danno subito il livello del loro valore e della loro qualità è importante e gli faccio i complimenti"-

