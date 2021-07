Inter, Marotta: “Mourinho? Presenza stimolante”

Il 5 dicembre all'Olimpico c'è il grande appuntamento

Nuovi protagonisti, vecchio campionato. A Roma c'è grande entusiasmo per José Mourinho , che debutterà all'Olimpico contro la Fiorentina. "Noi stiamo lavorando per José e la squadra. Siamo tutti entusiasti, felici e motivati per il suo arrivo ma abbiamo tanto lavoro da fare per migliorare la Roma e fare dei buoni risultati durante la stagione", le prime parole di Tiago Pinto , direttore generale dei giallorossi, come riporta Salvatore Riggio su Il Messaggero.

Sbarcato Mourinho a Roma, la grande attesa adesso è la sfida contro l'Inter, un tuffo nel suo passato. Il 5 dicembre all'Olimpico c'è il grande appuntamento (il 24 aprile il ritorno a San Siro): "José lo conosciamo è una grande volpe, è furbo, è abituato a stuzzicare gli avversari, innervosirli e forse stimolarli. Io mi sento sicuramente più stimolato", l'accoglienza di Beppe Marotta, ad dei nerazzurri, che ha voluto commentare le parole dello Special One durante la sua prima conferenza a Roma. Quando si riferì all'Inter parlando di club che vince ma poi non paga gli stipendi. "Non è il luogo per fare polemica. Sta a noi non cadere nel tranello, in litigiosità. La A? La squadra migliore vince sempre", ha concluso Marotta.