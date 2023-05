I campioni dello scudetto del 1983 spingono la Roma per la finale

Grande serata al teatro Brancaccio, dove si sono ritrovati i calciatori della As Roma e i cestisti del Banco di Roma che regalarono alla capitale due scudetti indimenticabili al termine della stagione sportiva 1982/1983. Come scrive Massimiliano Vitelli su Il Tempo, sul palco sono saliti in tanti. Star della serata Carlo Ancelotti, sbarcato a Roma appositamente per l'evento. Lui, come gli altri, crede nella possibilità che stasera la Roma possa conquistare l'Europa League. Insieme ad Ancelotti c'erano Conti, Tancredi, Rigetti, Valigi, Chierico, Giovannelli, Napi e Faccini, anche loro pronti a tifare Pellegrini e compagni. Sul palco anche Ettore e Riccardo Viola, Colucci e Tessari. Presente all'evento anche il giovanissimo talento Filippo Missori, che ha consegnato a Carlo Ancelotti una maglia della squadra giallorossa e due delle calciatrici della Primavera femminile. Commoventi i ricordi di Agostino Di Bartolomei, Aldo Maldera e Marco Solfrini.