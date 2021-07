Granero si ritira, Mourinho: “Di solito sono triste, ma so che avrai successo”

L'allenatore portoghese ha salutato il suo ex giocatore ai tempi del Real Madrid

Anche José Mourinho si unisce ai saluti per Esteban Granero. Lo spagnolo, fino a pochi giorni fa sotto contratto con il Marbella - squadra di terza divisione - a 34 anni ha detto basta col calcio giocato e ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. E lo Special One, che lo ha allenato al Real Madrid (Granero è cresciuto nella cantera dei Blancos, poi è stato anche con Getafe e Real Sociedad), ha fatto parte del video emozionale di saluti realizzato da 'Marca': "Esteban, pirata... Di solito sono molto triste quando un giocatore a cui sono affezionato si ritira, ma nel tuo caso sono super tranquillo, perché so che avrai tanto successo nel tuo futuro, anche più di quello che hai avuto nella tua brillante carriera". Mourinho era in buona compagnia, insieme agli ex compagni del Real, da Arbeloa a Callejon e Xabi Alonso.