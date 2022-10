Genoa-Spal, il lungo abbraccio tra De Rossi e Strootman emoziona i romanisti – FOTO

Partita ad alto tasso di Roma quella in corso a 'Marassi' tra Genoa e Spal di Coppa Italia. Solo 24 ore fa i giallorossi su quel campo hanno battuto la Sampdoria, oggi Daniele De Rossi cerca l'impresa per centrare la qualificazione agli ottavi e soprattutto un clamoroso ritorno all'Olimpico proprio per affrontare la Roma. Anche in caso di passaggio del turno dei rossoblù, in ogni caso, a gennaio sarebbe amarcord, ma con protagonista Kevin Strootman. L'olandese oggi ha ritrovato un compagno di squadra a Trigoria come Daniele De Rossi, stasera avversario in panchina. I due si sono abbracciati in maniera molto calorosa e lo scatto ha fatto il giro dei social romanisti, decisamente nostalgici di un centrocampo fortissimo insieme a Nainggolan.