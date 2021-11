Genoa, in allenamento si fermano Criscito e Caicedo

Brutte notizie per il Genoa in vista del match contro la Roma previsto per domenica 21 novembre alle 20:45

Redazione

Oggi il Genoa è tornato, dopo un giorno di stop concesso da Shevchenko, a lavorare al Centro Sportivo Gianluca Signorini di Pegli in vista della partita contro la Roma. Allenamento che si è concluso con due infortuni: Criscito e Caicedo. Il capitano e l'attaccante rossoblù hanno accusato un fastidiomuscolare, lo annuncia il Genoa su Twitter. Solo dopo gli accertamenti si saprà se i due faranno parte della squadra che affronterà domenica la Roma di José Mourinho; gli esami diagnostici verranno effettuati nelle prossimeore. Brutte notizie per l'allenatore ucraino che ha continuato comunque a lavorare con i suoi. Per gli altri calciatori l'allenamento, iniziato con un un riscaldamento a tema, è proseguito con esercizi di possesso palla e con delle partitelle.