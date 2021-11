Genoa, Ballardini esonerato. In arrivo Shevchenko: esordirà contro la Roma

L'ex ct dell'Ucraina è pronto a firmare un contratto triennale e sbarcare a Genova: il debutto sarebbe al rientro dalla sosta contro Mourinho

Altro cambio in panchina in Serie A. Il Genoa ha infatti ufficialmente esonerato Davide Ballardini: fatale il 2-2 di ieri in casa dell'Empoli, che ha lasciato i rossoblù in piena zona retrocessione con una vittoria che manca ormai da ben 9 partite, dal 12 settembre col Cagliari. Come riporta 'Sky Sport', il nuovo allenatore sarà Andriy Shevchenko, reduce dall'esperienza importante e positiva con la nazionale ucraina. L'ex bomber del Milan è atteso in città all'inizio della prossima settimana e sta leggendo in queste ore il contratto inviatogli dal Genoa. Per lui previsto un accordo triennale, ma soprattutto un esordio di fuoco, proprio contro la Roma al ritorno dalle nazionali, domenica 21 novembre alle 20.45.