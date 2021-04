Fonseca sicuro: “A Manchester tutto diverso”

Il portoghese a fine gara: "Ma stavolta abbiamo lottato"

La speranza è che giovedì sia un’altra Roma e un'altra storia anche perché, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, nelle ultime 7 giornate di campionato la squadra giallorossa ha portato a casa la miseria di 5 punti: “Ma rispetto al ko di Torino la squadra ha avuto un altro atteggiamento. Lì non avevamo lottato, stavolta sì. E non penso che queste sconfitte lascino delle scorie per Manchester: la semifinale sarà diversa", parole di Fonseca. “Abbiamo preso gol subito, poi la squadra ha reagito bene. Abbiamo cercato l’area avversaria più del Cagliari, poi da un errore è nato il 2-1 e tutto è tornato difficile". Su Smalling: “Ha giocato una buona partita, con lui la squadra è più sicura. Era importante farlo giocare almeno 45 minuti, come Spinazzola. Io sotto esame? Lo sono sempre stato, ma penso solo alla semifinale"..