Finale Europa League, dalle 13 parte l’invio dei codici per acquistare i biglietti

A partire dalle 13 di oggi, partirà l'invio dei codici di accesso indispensabili per acquistare i tagliandi per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. I codici verranno trasmessi agli indirizzi email collegati al proprio profilo MYASR durante la registrazione. Verranno inviati codici per ambedue le fasi rese disponibili venerdì 19: per gli abbonati alle partite casalinghe di campionato e per la prenotazione senza vincoli. Intanto anche la società giallorossa, ha voluto ribadire di porre attenzione al mercato secondario per la vendita dei biglietti. La Roma si sta muovendo in questo senso nel tentativo di tutelare tutti i suoi tifosi ed evitare spiacevoli sorprese