Faggiano, ds Samp: “Villar mi è sempre piaciuto, ma non è semplice”

Arrivano conferme, e direttamente dai protagonisti, sull'interesse della Sampdoria per Gonzalo Villar . Il ds blucerciato Daniele Faggiano , a Tuttomercatoweb, nel corso dell'evento per l'apertura del calciomercato, ha infatti parlato anche del centrocampista della Roma .

"Lo volevamo anche a gennaio perché mi è sempre piaciuto ma non è semplice", ha detto il direttore sportivo dei genovesi. "Le strategie nostre saranno quelle di tante squadre, strategie di confronto con l'allenatore per vedere ciò di cui abbiamo bisogno e cercare poi profili utili e duttili per il nostro gioco e al nostro potenziale. Come tutti prima dobbiamo fare le uscite e poi far collimare tutto nel migliore dei modi", ha concluso Faggiano.