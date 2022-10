Fabio Fazio svela: “Preferirei non intervistare Totti in questo momento”

"Totti? Preferirei non intervistarlo". Una confessione schietta quella di Fabio Fazio che si è confessato sulle pagine dell'ultimo numero di Oggi, celebrando i 20 anni del suo programma "Che tempo che fa". Per l'occasione ha ricordato alcuni momenti della trasmissione e alcune interviste storiche prima di svelare di non voler intervistare Francesco Totti, alla luce della separazione con Ilary Blasi. “Sarei in difficoltà. Non trovo giusto scavare nel privato delle persone per avere un titolo sul giornale. Sinceramente preferirei non farla, quell’intervista”.